Emasa nivela poços de visita em ruas e avenidas de Itabuna

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) tem atuado em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (Seinfra), no Programa de Reestruturação da Cidade, que está realizando a requalificação asfáltica em ruas e avenidas da cidade. Além de avaliar as redes de água e esgoto das vias que estão recebendo novo pavimento, a empresa tem realizado o nivelamento dos Poços de Visita (PV), popularmente conhecidos como bueiros.

Segundo o gerente de Saneamento da Emasa, Tauan Sampaio, o trabalho de recapeamento de ruas e avenidas provoca o desnível da via em relação ao poço de visita, que acarreta prejuízos aos donos de veículos e a própria Emasa.

“O poço tem que estar na mesma elevação da rua. Conforme o asfalto aumenta de altura, a entrada do poço de visita fica abaixo do nível do pavimento e isso acarreta danos aos proprietários de veículos e a própria Emasa”, explica Tauan.

Vale ressaltar que esta ação em conjunto evita que os poços de visita fiquem fora do nível e venha obrigar a Emasa a substituir o conjunto de tampa dos bueiros. Além disso, também evitar que as suspensões dos carros sejam danificadas.

Dentro do Programa de Reestruturação da Cidade estão sendo pavimentados com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 42 Km de ruas e avenidas, em parceria do município com o governo do estado. O programa já chegou aos bairros Pedro Jerônimo, Daniel Gomes, São Pedro, São Caetano, Castália, São Roque, Santo Antônio, Antique e Santa Inês.