Limpeza da lagoa de decantação e do canal do Santo Antônio perto da conclusão

O presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, o diretor técnico Bruno Mendonça, e o gerente técnico João Bitencourt visitaram, no último dia 6, os serviços de melhoria na lagoa de decantação de esgoto no bairro São Pedro. Outra visita foi feita para verificar a limpeza do canal de macrodrenagem no Santo Antônio.

A lagoa de decantação tem área de 3,77 hectares. Há muito tempo não passava por um processo de manutenção e estava completamente tomada por plantas aquáticas, popularmente conhecidas como baronesas (Eichornia crassipes).

“Os trabalhos de limpeza da lagoa tiveram início na segunda quinzena de abril e, pelo ritmo do serviço, deve ser concluído no máximo nessa semana”, afirma o diretor técnico Bruno Mendonça.

A retirada das baronesas melhora a eficiência do tratamento aeróbico, pois há maior incidência de raios solares e redução da carga orgânica presente no efluente sanitário.

Canal limpo

Já no canal de macrodrenagem no Santo Antônio, situado nas ruas José Bonifácio e Santos Dumont, foram retirados até o momento 3.000 m³ de detritos do leito. A extensão é de pouco mais de 1,5 quilômetros.

“Além da limpeza, o esgoto sanitário vai ser canalizado. Serão implantadas tubulações interceptoras com poço de visita para receber esse esgoto nas duas margens, deixando o canal livre para a drenagem pluvial”, diz o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho.

Ele garante que todo o serviço do canal de macrodrenagem será finalizado até o início do mês de julho para ser entregue à comunidade no aniversário de Itabuna.

“O prefeito Augusto Castro quer dar esse presente aos moradores do bairro Santo Antônio, no Dia da Cidade, em 28 de julho. Nós asseguramos que a obra será concluída no tempo previsto”, garante Mendes Filho.