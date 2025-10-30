EMASA promove evento para as colaboradoras dentro do Outubro Rosa


Evento acontece no auditório da Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro São Lourenço

Para marcar o Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama, o Setor Psicossocial da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) vai realizar nesta sexta-feira, dia 31, uma roda de conversa com as colaboradoras da empresa.

O evento acontece no auditório da Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro São Lourenço, sob o tema “Momento de Conversa e Acolhimento”. Será ministrado pela coordenadora do Centro de Atenção à Mulher, Gabriela Brito e a psicóloga Larissa Brandão.

De acordo com a assistente social da EMASA Maria D’Ajuda Nascimento o evento busca conscientizar e apontar a importância da prevenção ao câncer de mama, patologia mais comum entre as mulheres no Brasil.

“O câncer de mama é a principal causa de morte de mulheres. E o conhecimento e a prevenção, são a melhor arma para combater essa doença. O objeto desse encontro entre as colegas colaboradoras da EMASA é alertar para a importância de conhecer e se prevenir contra essa enfermidade”, afirma Maria D’Ajuda.

Durante a palestra serão definidas dez pessoas para passar por consultas com mastologista e ginecologista e realizar exames de ultrassonografia de mama, densitometria óssea e citopatologia.

“Para selecionar as colegas que passarão pelas consultas e exames será utilizado como critério a idade, o tempo em que não realizam consultas e exames preventivos e o histórico familiar”, explica a assistente social da EMASA.

Também estão na organização do “Momento de Conversa e Acolhimento”, a assessora da presidência da EMASA, Josi Alves; a chefe do Setor de Esgoto, Fernanda Argolo; e a agente sanitário, Verônica Luz. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres no Brasil, excluindo os tumores de pele não-melanoma. A estimativa para 2025 é de que o país tenha 73.610 novos casos.




