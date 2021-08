Emasa prorroga Refis até sexta-feira; parcelamento chega a 120 vezes

O Programa de Refinanciamento de Dívidas (Refis), lançado pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), com o objetivo de atrair clientes que estão inadimplentes, foi prorrogado até a próxima sexta-feira (13). No balanço realizado pela Gerência de Relacionamento, entre os dias 5/7 e 5/8, foi constatada a adesão de 656 clientes ao programa.

“Em termos financeiros foi gerada uma boa receita. Além disso, com o Refis, conseguimos o retorno de consumidores que estavam impossibilitados de receber uma água de qualidade e certificada”, comemora a gerente de Relacionamento, Marta Reis.

Formas de pagamento

Com a prorrogação de mais alguns dias do programa, ela acredita que o número de negociação tenha um bom acréscimo. “A pandemia da Covid-19 desestabilizou a economia de muitas famílias. Com o avanço da vacinação, as coisas gradativamente estão voltando ao normal e o Refis oferece a oportunidade de o cliente se acertar com a Emasa dentro de sua realidade econômica”, diz Reis.

O Programa de Refinanciamento de Dívidas proporciona ao cliente que encontra-se com contas pendentes fazer o parcelamento do débito em até 120 meses, dependendo de cada situação. A entrada é facilitada e a negociação ocorre de forma presencial, no Escritório de Atendimento, na rua Adolfo Maron. O parcelamento pode ser na própria conta ou no cartão de crédito.