Emasa realiza serviços de desobstrução na rede de esgoto

Equipes do Setor de Saneamento da Emasa, iniciaram na manhã desta segunda-feria, dia 25, a manutenção e desobstrução de redes de esgoto em alguns pontos da cidade. Os serviços estão sendo realizados nos bairros São Roque (Rua Alto Mirante), Santo Antônio (Avenida Itajuípe) e Nova Ferradas (Condomínio Jubiabá).

Estão sendo empregados nesse trabalho duas retroescavadeiras e oito operários de campo.

Segundo o gerente de Saneamento da Emasa, Elânio Oliveira, uma série de fatores contribuem para obstruir a rede de esgoto, desde o mau uso até a idade da própria rede. “Boa parte da rede de esgota da cidade é antiga, construídas com manilhas de barro”, relatou.

“Há também a questão do uso da rede de esgotamento sanitário para descarga de águas das chuvas por alguns consumidores o que gera entupimento”, diz Oliveira. A recomendação é que águas pluviais não sejam canalizadas para a rede de esgoto.

Um dos principais problemas causados pela obstrução na rede de esgoto é a necessidade de quebrar o piso de ruas, praças e avenidas, o que termina gerando dano ao bem público.

“Fazemos de tudo para evitar abrir buracos na via pública. Inicialmente, usamos a bomba espiral. Caso não resolva, utilizamos o hidrojato com caminhão limpa-fossa. Nosso último recurso é abrir a via, seja manual ou com uso de máquinas, sendo que a responsabilidade de recuperar a via danificada é também da Emasa”, esclarece gerente de Saneamento.