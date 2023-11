EMASA realizará evento focando a prevenção e combate ao câncer de próstata no Novembro Azul

A Coordenação Psicossocial da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA)

vai realizar no próximo dia 9, quinta-feira, às 7h30min, no pátio da Estação de Tratamento de Água (ETA), no Bairro São Lourenço, uma palestra com Brenda Ketlyn de Jesus Silva, com o tema Prevenção ao Câncer de Próstata e Saúde do Homem, dentro da programação do Novembro Azul, mês de conscientização da prevenção e combate ao câncer de próstata.

De acordo com a psicóloga da EMASA, Erilania de Melo, o evento busca despertar nos colaboradores da empresa a importância da prevenção de uma doença que acomete cerca de 70 mil brasileiros anualmente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

“A prevenção ao câncer de próstata é cercada de muito preconceito. A EMASA é uma empresa que conta em seu quadro de pessoal com cerca de 290 colaboradores do sexo masculino. Então, é fundamental conscientizar que a doença de próstata quando descoberta na fase inicial apresenta grandes índices de cura”, atesta Erilania de Melo.

A assistente social da EMASA, Maria D’Ajuda Nascimento, que também coordena a realização do evento, destaca que o conhecimento sobre o câncer de próstata é uma importante ferramenta para reduzir o número de casos que acomete os homens no Brasil.

“A palestra que acontecerá no dia 9, é uma das ações que iremos realizar em todo o mês de novembro, objetivando esclarecer a importância de realizar os exames preventivos. O câncer de próstata, quando descoberto em sua fase inicial, apresenta aproximadamente 90 por cento de chances de cura”, lembra a assistente social D’Ajuda.

O Novembro Azul é realizado por diversas entidades, sendo dirigido a toda sociedade e, em especial, aos homens com ênfase na prevenção precoce do câncer de próstata.