EMASA recupera rede que rompeu no Bairro Daniel Gomes

O rompimento de uma rede de 150 milímetros na Rua de Fátima, no Bairro Daniel Gomes, que prejudicava o abastecimento de água nos bairros Fonseca, Maria Pinheiro, final do São Caetano e a própria localidade foi reparado e o fornecimento para os bairros atingidos foi retomado. O problema foi solucionado na manhã de ontem, dia 29, por uma equipe de campo da Gerência Técnica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento – EMASA.

O gerente de Distribuição de Água, Moisés Ferreira Rosa, disse que, gradativamente, as localidades atingidas pelo quebramento da rede terão normalizado o fornecimento de água. “Diante do ocorrido, vamos manter a manobra para esses bairros até que todas as residências tenham seus reservatórios abastecidos”, assegurou Moisés Rosa.