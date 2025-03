EMASA retoma a captação de água em Rio do Braço, depois de substituição e reparo em motobomba

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) retomou a captação em de água em sua totalidade, depois de substituição e reparo em motobomba, que opera na Estação de Captação de Água Bruta, no povoado de Rio do Braço, Distrito de Banco do Pedro, em Ilhéus.

Os técnicos e operários da Gerência de Expansão e Operação concluíram os serviços nas primeiras horas da madrugada de hoje, dia 23.

O quebramento do eixo de um dos equipamentos ocorreu na quinta-feira passada, dia 20, provocou a redução do processo de captação de água em 50 por cento e, consequentemente, a diminuição da produção de água tratada, com atrasos no abastecimento de alguns bairros da cidade.

Além disso, o problema ocasionou o adiamento para o próximo dia 5, a entrega do novo sistema de abastecimento e o reservatório de 5 milhões de litros d’água, no Jardim Cordier, que atenderá a zona sul de Itabuna.

Segundo o gerente de Expansão e Operação da EMASA, João Bitencourt, neste domingo, assim que os trabalhos foram concluídos o sistema de captação voltou a operar com a capacidade de 100 por cento e gradativamente o fornecimento de água será normalizado.

“Depois de finalizar a substituição do eixo do motobomba e realizar outros reparos preventivos, voltamos a operar com toda a capacidade. Agora, o fornecimento de água será normalizado de forma gradual”, assegurou Bitencourt.

“Também vamos dar continuidade aos testes hidrostático e de estanquidade da nova rede para que no dia 5, o prefeito Augusto Castro (PSD) e o presidente da EMASA, Ivan Maia, entreguem o novo sistema a comunidade”, acrescentou,

Ainda de acordo com o gerente da EMASA é importante que a população continue fazendo o consumo racional da água, evitando o desperdício, já que a água é um bem finito.

“Ontem, dia 22, comemoramos o Dia Mundial da Água, que tem a finalidade de conscientizar a todos da importância de fazer o uso responsável da água. Por isso, evitar o desperdício é crucial para o bem comum”, alertou o gerente de Expansão e Operação da EMASA, João Bitencourt.