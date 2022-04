Emasa retoma o abastecimento de água em Itabuna, após energia ser reestabelecida nas estações

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) reestabeleceu o fornecimento de água nesta madrugada, em Itabuna, depois de pouco mais de 48 horas com o fornecimento de energia elétrica interrompido em função das chuvas e fortes ventos que atingem o sul da Bahia. O sistema será restabelecido gradualmente.

A queda de postes e fiação na rede elétrica que atende a Estação de Captação de Água, em Rio do Braço, distrito de Ilhéus, aconteceu sexta-feira passada, dia 15. Por isso, uma força tarefa foi montada com técnicos da Emasa e também da concessionária Coelba para normalizar a situação.

Segundo o gerente técnico da Emasa, João Bitencourt, a interrupção do fornecimento de energia pode gerar em média atraso de até cinco dias no sistema de manobras.

“A frente fria, que está estacionada em nossa região, com ventos de até 100 km/h, derrubou postes, cabos e cruzetas. Contamos com o suporte de equipes da Coelba para que a energia fosse restabelecida por volta das 18 horas de ontem. Então, reiniciamos a produção e distribuição gradativa de água no início da madrugada”, esclarece João Bitencourt.

Ele salienta que o consumidor que teria seu abastecimento no sábado, dia 16, por exemplo, vai ter que aguardar o fornecimento de água a partir do dia 20. “Como trabalhamos com manobras, esse tipo de problema tem um efeito cascata, em cadeia, gerando atrasos em todo o sistema”, explica.

Nova Rede Adutora

Para resolver em até 90% os problemas no fornecimento de água, a Emasa e a Prefeitura de Itabuna desenvolveram o projeto do novo Sistema de Abastecimento de Água, que consiste na ampliação da estação elevatória, com o acréscimo de dois conjuntos de motobombas, a implantação de pouco mais de dois quilômetros de rede adutora e a construção de dois reservatórios, um com três milhões de litros, no Bairro Novo Lomanto, e outro, com cinco milhões de litros no Bairro Novo Jaçanã.

De acordo com o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, o novo sistema que será implantado é o maior investimento já realizado pela empresa nos últimos 40 anos. “Serão aportados recursos da ordem de R$ 26 milhões na construção do novo sistema de abastecimento. Com isso, cerca de 80% dos bairros de Itabuna terão água com maior regularidade”, diz.

A previsão, segundo Mendes Filho, é de que as obras do sistema de ampliação do abastecimento de água seja iniciado no segundo semestre deste ano. “Essa obra é uma das prioridades da gestão do prefeito Augusto Castro. Vamos dar início ao processo de licitação em breve e buscar recursos externos para que o consumidor tenha água com regularidade”, afirma o presidente da Emasa.