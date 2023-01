Emasa substitui tubulação antiga de cerâmicas na rede de esgoto por canos de PVC

A Gerência de Saneamento da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) realizou a substituição de parte da tubulação da rede de esgoto, na Travessa Independência, no bairro Alto Maron. O serviço faz parte do Programa de Modernização da Tubulação que, gradativamente, vem removendo a antiga rede de cerâmica por PVC.

De acordo com o gerente de Saneamento, Tauan Sampaio, pouco mais de 18 metros de tubulação foram substituídos, ligando um poço de visita (PV) a outro na mesma via. “Gradativamente, a Emasa vem realizando a troca da rede de esgotamento sanitário por canos de PVC. Na medida em que surgem problemas nessas redes velhas, compostas por tubos cerâmicos muito antigos, fazemos a substituição dentro do Programa de Modernização”, destacou.

Desde o ano passado que a Emasa vem executando esse serviço em diversas localidades para melhor o fluxo das redes de esgotamento sanitário. Por isso, espera contar com a colaboração da comunidade que deve evitar o descarte na rede doméstica de resíduos sólidos – absorventes, tecidos, etc. -, óleos e outro tipos de gordura processada nas cozinhas.