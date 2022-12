Emasa suspende operação da ETA de Nova Ferradas devido ao aumento do nível do Rio Cachoeira

Por medida de precaução, devido às constantes chuvas em Itabuna e nos afluentes do Rio Cachoeira, a Gerência Técnica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) decidiu suspender o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA), de Nova Ferradas. Para evitar danos, os equipamentos da casa de força foram retirados.

Segundo o gerente Técnico da Emasa, João Bitencourt, a ETA voltará a funcionar tão logo o nível do Rio Cachoeira baixe e a situação volte à normalidade. “Estamos monitorando o Rio Cachoeira e seus afluentes, para definir as nossas ações. Toda área atendida pela estação de Nova Ferradas foi abastecida. Pedimos aos moradores dessa área o uso racional da água nesse delicado momento”, apelou Bitencourt.

A ETA de Nova Ferradas atende a Ferradas, Ilha Verde, parte do Urbis IV, condomínios Jubiabá, Gabriela e São José, além do próprio bairro onde está instalada a estação. Na cheia de dezembro do ano passado, a Estação de Tratamento de Água de Nova Ferradas foi muito castigada, tendo alguns equipamentos sofrido avarias.

02/dezembro/2022