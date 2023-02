Emasa suspende temporariamente todo sistema de abastecimento de água de Itabuna

A Gerência Técnica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento, (EMASA) optou por suspender todo o sistema de abastecimento de água para facilitar o conserto da rede de 550 milímetros, na Rua Pernambuco, Bairro Jardim Vitória. A rede de água tratada que atende pouco mais da metade dos bairros de Itabuna foi implantada em meados da década de 1980.

A equipe de campo da Emasa vem atuando no reparo da rede desde as primeiras horas de ontem, dia 5, com o suporte técnico da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), porque há uma rede de gás sobreposta a adutora de água.

Segundo o gerente Técnico da Emasa, João Bitencourt, houve a necessidade de suspender todo o sistema de fornecimento de água da cidade para agilizar o serviço na Rua Pernambuco.

“Essa rede adutora conduz a água da ETA (Estação de Tratamento de Água), no São Lourenço até o reservatório que fica no Góes Calmon. Como as contribuições de água não diminuía o fluxo na rede optamos pela paralisação temporariamente de todo o abastecimento da cidade”, explicou Bitencourt.

Diante do quebramento de uma das principais redes adutora da cidade, a Gerência Técnica da Emasa pede a compreensão de todos e apela que se faça uso consciente da água.