Embasa convoca mais 120 aprovados no concurso público nesta terça

A Embasa divulgou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (05) mais uma lista com a convocação de mais 120 candidatos aprovados do concurso público de 2022. Desde abril, já foram convocadas 765 pessoas. Na ocasião, também foi publicado edital de desclassificação de 34 candidatos.

A validade do concurso público também foi prorrogada por mais um ano, passando a ter vigência até março de 2025.

Os convocados devem comparecer na data e horários estabelecidos no edital na unidade da Embasa no Rio Vermelho, na Av. Juracy Magalhães Jr., s/n, Lucaia, para apresentação de documentos. Caso o candidato não compareça ao local, data e horário especificados estará eliminado do Concurso Público.

A lista pode ser acessada no site da Embasa, no endereço www.embasa.ba.gov.br e clicar em Institucional > Trabalhe conosco > Concursos.

O concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), prevê o preenchimento de 930 vagas distribuídas entre funções de nível médio, técnico e superior, além do cadastro de reserva. Ao todo, o edital contempla 19 funções distribuídas em 167 municípios baianos,