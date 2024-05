Embasa envia mais de 40 mil copos de água para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Um dos recursos mais importantes no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a água tratada está sendo enviada ao estado, por meio de uma força tarefa realizada pela Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa). O órgão está encaminhando, neste primeiro momento, 48 mil copos de 200 ml de água tratada envasada, que correspondem a um total de 10 toneladas.

Os copos, com a Água Bahia, captada e tratada do sistema de abastecimento de Dias D’Ávila, operado pela Embasa, estão sendo transportados gratuitamente pela empresa aérea Azul. A entrega será direcionada à Cruz Vermelha, Defesa Civil e instituições sociais.

Outros órgãos e secretarias do Estado da Bahia também estão mobilizados para ajudar as vítimas com serviços e donativos que incluem também alimentos, colchões, roupas, calçados e itens de higiene e limpeza. A Secretaria da Saúde (Sesab) está recolhendo donativos entre os funcionários e enviou quatro servidores, médicos, enfermeiros e sanitaristas com experiência em desastres naturais e ações humanitárias, para se juntarem à força nacional do SUS.

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) está arrecadando donativos que podem ser entregues na sede da secretaria, situada no Centro Administrativo, em Salvador, ou nas unidades escolares da capital e interior. Já a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) mantém um posto de coleta, com foco em materiais de limpeza e água mineral, mas aceitando outros tipos de donativos, que devem ser entregues na recepção da secretaria, próxima ao Tribunal de Justiça da Bahia, no CAB.

Outro órgão estadual que está mobilizado pela solidariedade é a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), que instalou uma caixa para coleta em sua sede, no CAB. O órgão está promovendo também campanhas nas redes sociais, pedindo e incentivando as doações de colchões, roupas de cama e ração para pets, que serão enviados para o RS, através da ONG @sejasemente.

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) também lançou a campanha “#SOS RS – Em nosso coração cabe todo o Rio Grande do Sul”, e disponibilizou pontos de coleta na sede, no Centro Administrativo da Bahia e nas diretorias de Arrecadação das regiões Metropolitana (Salvador), Norte (Feira de Santana) e Sul (Vitória da Conquista).

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-BA) também incluiu fraldas nos itens da doação da Campanha SOS Rio Grande do Sul, que está sendo realizada com o público interno e externo. Os pontos de coleta foram disponibilizados em suas regionais e no CONPEG (Colégio Nacional dos Procuradores Gerais). A Conder também entrou na mobilização com a campanha “Todos pelo Rio Grande do Sul”, recebendo doações na sede do órgão.

Bombeiros em ação

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) enviou 22 servidores ao Rio Grande do Sul, para trabalhar no resgate às vítimas. Os agentes seguiram para o estado gaúcho no dia 2 de maio, e já resgataram pelo menos 212 pessoas e 20 animais, além de terem recuperado seis corpos. Os bombeiros baianos estão atuando com outros corpos de bombeiros de outros estados brasileiros e, além das buscas, os militares levam carinho e alento aos cidadãos que sofrem com a chuva que incide na região.