Embriagado, motorista bate carro e mata uma pessoa

Uma jovem de 22 anos de idade, que morava no bairro Califórnia, em Itabuna, morreu em um acidente de carro na noite de domingo, 31, na BR-101. Ela levou forte pancada na cabeça e, como consequência, sofreu traumatismo craniano.

A vítima fatal, Luana Santana da Silva, fazia parte de um grupo que ia para uma festa em Camacan. No trevo de Buerarema, porém, a viagem foi interrompida pelo acidente, quando carro em que estavam chocou-se contra uma árvore.

O carro era dirigido por Eduardo Antônio Nogueira Filho, de 25 anos, irmão de Luana. Ele foi preso no local do acidente pela Polícia Rodoviária Federal, porque estava com sinais de embriaguez, conforme prova atestada pelo bafômetro.

Além de irmãos Eduardo e Luana, quatro outras pessoas estavam no carro, que ficou com a frente completamente destruída. Uma equipe do SAMU deu socorro aos feridos, levados em seguida para o Hospital de Base, em Itabuna.