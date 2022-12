Emenda de R$ 30 milhões para a duplicação da BR-101 na área urbana de Itabuna 

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), diante da urgência da aprovação do Orçamento Geral da União de 2023 no Congresso Nacional, conseguiu que fosse alocada uma emenda de bancada no valor de R$ 30 milhões para a duplicação do trecho urbano da rodovia BR-101. Acompanhado dos deputados federais Paulo Magalhães (PSD-BA), Alice Portugal (PCdoB-BA) e em especial as deputadas Lídice da Mata (PSB-BA), coordenadora da bancada da Bahia, desde a semana passada, o prefeito percorreu gabinetes em Brasília.

O recurso, que será alocado no orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para a duplicação de trechos da rodovia federal, do Km 503 ao Km 509, entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pedreira, na zona sul da cidade, em uma distância de pouco mais de 6Km. Além disso, servirá para a construção de vias marginais do complexo viário, incluindo paisagismo e sinalização.

De acordo com o Chefe do Executivo itabunense, o apoio dos parlamentares baianos, que foram muito receptivos ao projeto, foi fundamental. “Essa obra representa a reintegração da cidade dividida em dois extremos pela rodovia. Em nome de toda nossa população, agradeço o empenho dos deputados baianos que nos ajudaram bastante na alocação desse recurso no Orçamento Geral da União”, disse Augusto Castro.

Segundo a secretária municipal de Planejamento, Sônia Fontes, desde o início a gestão do prefeito Augusto Castro vem trabalhando em projetos prioritários e de infraestrutura da cidade junto ao DNIT, tanto em nível local como na Superintendência regional do órgão na Bahia, onde conta com a sensibilidade do atual dirigente Amauri Silva e da equipe de técnicos. “Temos tido o suporte necessário para o desenvolvimento de estudos e projetos que atendam às necessidades de Itabuna”, disse.

Ontem, o superintendente do DNIT na Bahia recebeu em audiência o prefeito Augusto Castro, que esteve acompanhado da titular da SEPLAN, Sônia Fontes, e do presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), Raymundo Mendes Filho. “É grande a nossa expectativa de que a emenda de bancada seja aprovada pelo Congresso Nacional para que brevemente o projeto de duplicação do trecho urbano da rodovia federal seja licitado. Dessa forma, serão atendidas as necessidades para que a cidade inaugure novo vetor de crescimento em direção a zona oeste”, concluiu Sônia Fontes.