Emoção a cada rodada: seis clubes brigam pelo título do Brasileirão

A reta final do Campeonato Brasileiro da Série A promete ser uma das mais emocionantes dos últimos tempos. A briga pelo título da competição está acirrada, com uma disputa frenética de posições a cada rodada que passa.

Faltando apenas poucos jogos, entre oito a 11 partidas (alguns clubes possuem jogos atrasados devido ao calendário apertado), para o término do Brasileirão, seis times entram na briga direta pelo título da edição 2020. O São Paulo é o líder, mas Internacional, Atlético-MG e Flamengo seguem na cola e devem dar trabalho nesta reta final. Grêmio e Palmeiras correm por fora, mas seguem vivos na disputa.

Todos contra o São Paulo

Quando o São Paulo venceu o Flamengo por 4 a 1, com autoridade, em pleno Maracanã, todos começaram a considerar o Tricolor Paulista como favorito ao título do Brasileirão. Novas vitórias aconteceram e a liderança chegou ao time do Morumbi. Mas depois vieram alguns tropeços e as fracas atuações vêm preocupando demais o torcedor são-paulino.

O São Paulo não vence há três rodadas e já vê a diferença para o Internacional chegar a um ponto. Com mais oito jogos faltando, o técnico Fernando Diniz terá que fazer seu time voltar a jogar bem e vencer se quiser terminar com o jejum de 12 anos sem conquistar o Brasileirão. A primeira decisão será nesta quarta-feira, contra o vice-líder Internacional, no Morumbi. A novidade é que o Tricolor pode ter o retorno do atacante Luciano. O baiano e experiente Daniel Alves é outro jogador confirmado para a partida.

Na cola do líder

Internacional e Atlético-MG vivem seus melhores momentos na Série A do Brasileiro. A dupla segue somando pontos importantes e estão muito perto do líder São Paulo. O Colorado que o diga, já que apenas um ponto separa o time do atual líder. Emoção a mais para o confronto desta quarta-feira, dia 20. A equipe gaúcha renasceu após a chegada de Abel Braga. Custou para engrenar, mas agora vem atropelando os adversários com o intuito de recuperar a liderança. São seis vitórias seguidas nas últimas seis partidas. O destaque da equipe continua sendo Thiago Galhardo com 16 gols. O atacante Yuri Alberto, que veio do Santos, marcou 6 gols pelo Colorado desde que Abel assumiu.

Em Belo Horizonte, a euforia pela boa fase também vem alimentando as chances de título. O Galo está há quatro pontos de diferença para o líder, mas tem um jogo a menos (contra o Santos, no Mineirão, dia 26). A vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-GO só confirmou que o Alvinegro está vivo na briga e promete lutar por cada ponto nas próximas rodadas. Destaque da equipe vem sendo o jovem Hyoran, que marcou três gols nos últimos três jogos do clube mineiro.

Cuidado com o Flamengo!

O Flamengo está longe de ser aquele time imbatível de 2019. Ainda com um elenco estrelado (mais caro do Brasil), o time rubro-negro não conseguiu impor seu futebol nesta temporada. O fracasso está evidente nas eliminações precoces na Libertadores e Copa do Brasil e a troca de técnicos; Rogério Ceni já é o terceiro na temporada.

Falando no atual comandante, o ex-goleiro não conseguiu ainda dar ritmo para o time da Gávea, fazendo uma campanha irregular entre vitórias e tropeços. Mesmo assim, o time carioca tem jogadores com talento individual de sobra para surpreender nesta reta final. Por isso, os adversários precisam tomar cuidado com o Mengão.

Dividindo atenções e correndo por fora

Palmeiras e Grêmio fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no dia 11 de fevereiro, na Arena. O jogo de volta esta marcado para acontecer no dia 17, na Alianz Arena. Enquanto a decisão não chega, as duas equipes continuam fortes na disputa do Campeonato Brasileiro.



Este revezamento de competições não vem atrapalhando a dupla, que seguem firmes com chances de título. No lado verde, é um revezamento triplo, já que o clube também é finalista da Libertadores.

Apostando no talento dos seus jogadores, o Palmeiras segue como candidato forte para vencer a competição. O técnico Abel Ferreira tem a sua disposição grandes revelações com o zagueiro Alan Empereur, o volante Gabriel Menino e o atacante Luiz Adriano. Destaque também para Raphael Veiga, artilheiro da equipe com 9 gols.

No lado gremista, a confiança está depositada nos próximos três jogos em Porto Alegre. O Grêmio recebe o Atlético-MG na próxima quarta-feira (20), visita o Internacional no clássico gaúcho no domingo (24) e depois recebe o Flamengo, no próximo dia 28. Todos os adversários são concorrentes diretos na briga pelo título. Sucesso nestes confrontos pode colocar o Tricolor na liderança o Brasileirão e firmar o time como forte candidato para conquista da taça. Façam suas apostas!