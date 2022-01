Empate do Barcelona na estreia no Campeonato Baiano

Na primeira rodada do Campeonato Baiano, domingo, 16, o Barcelona, de Ilhéus, não saiu do empate em 0 a 0 com o Unibr, em Alagoinhas. Como o jogo foi fora de casa, o resultado acabou sendo bom para o único representante do sul da Bahia na competição.

No próximo domingo, o jogo do Barcelona será sob seus domínios. Vai enfrentar o Vitória, no Estádio Mario Pessoa, quando espera ser mais eficiente nas finalizações para conseguir sua primeira vitória no campeonato.

Ainda pela primeira rodada do Baianão, veja os resultados: Vitória 1 x 1 Juazeirense, Atlético 4 x 1 Conquista, Jacuipense 1 x 0 Doce Mel, Bahia de Feira 2 x 2 Bahia.