Empossada diretoria da Associação de Artesãos do Sul da Bahia

Tomou posse na noite de quinta-feira(22), no auditório do Sindicato Rural de Itabuna, a direção da Associação de Artesãos do Sul da Bahia(AASBA). A artesã e técnica em segurança do trabalho, Flávia Layane Oliveira da Silva, ocupará a presidência. Como vice, a psicopedagoga e artesã Nilma Lucas de Oliveira. A diretoria foi eleita para um mandato dois anos.

“Queremos fazer um trabalho de apoio e fortalecimento do artesanato em Itabuna e na região”, disse a presidente, diante da diretoria e de profissionais artesãos do município.

Flávia disse que precisará do apoio de todos para promover o crescimento da associação. “Queremos que os artesãos se associem, paguem as suas mensalidades, para sermos mais fortes na busca do apoio do estado e do município”, disse Flávia, que além de artesã é tecnóloga em Segurança do Trabalho.

“Vamos buscar o Selo Artesanato da Bahia, garantindo a origem e a qualidade do nosso produto, bem como a Carteira Nacional do Artesão, nos unirmos aos demais artesãos do estado na busca de políticas públicas para fortalecimento da categoria”, garantiu.

Apoios

Presente à cerimônia, o advogado e professor Wenceslau Augusto dos Santos Júnior, que representou o secretário estadual do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte (Setre-BA), Davidson Magalhães, parabenizou os dirigentes.

“Vamos buscar ajudar através do Cesol, Centro de Economia Solidária e também da Coordenação de Fomento ao Artesanato (que substituiu o Instituto Mauá) na coordenação da política de preservação, incentivo, promoção e divulgação da produção regional. Vamos trazer técnicos para avaliar as peças e ajudar na comercialização”, garantiu.

Através da Setre, o estado fez a doação de 20 barracas destinadas aos artesãos do município. “Desejo êxito à nova diretoria. São pessoas honestas, comprometidas com o fortalecimento do trabalho da microeconomia”, disse Wenceslau.

Nova diretoria

A diretoria da AASBA é composta por Presidente: Flávia Layane Oliveira da Silva, Vice-Presidente: Nilma Lucas de Oliveira, Secretaria: Rosangela Pereira Rodrigues,2ª Secretaria: Maria Helena Vasconcelos de Sousa, Tesoureira: Ranuzia Gonzaga Lopes, 2ª Tesoureira: Ivane Carlos Rocha, Conselho Fiscal: José Clóvis Araújo Silva, Suplente: Maricelma Meneses Santos.