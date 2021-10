Empreendedores da região participam do VII Encontro de Panificadores da Bahia

Um grupo composto por 13 empreendedores de Itabuna, Ilhéus e Canavieiras participou, entre os dias 21 e 23 de outubro, do VII Encontro de Panificadores do Estado da Bahia, em Feira de Santana. A presença no evento foi viabilizada por uma missão empresarial, com o objetivo de estimular boas práticas de fabricação e processos em panificação e confeitaria para garantir a qualidade final do produto.

Considerado o maior evento da área no estado, o encontro foi promovido pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado da Bahia (Sipaceb), em parceria com Sebrae. Contou com oficinas para capacitação e palestras sobre inovação e gestão, com a presença do especialista Nilson Fonseca, dentre outros profissionais.

O evento contou, ainda, com espaço para negócios, com participação de fornecedores que expuseram matérias-primas, insumos e equipamentos para o setor. Os empresários participaram de palestras temáticas sobre atendimento, tendências de mercado, produtividade e redução de custos; além de oficinas temáticas em confeitaria e panificação.

Negócios e informação

A gestora do projeto de Indústria de Alimentos do Sebrae em Ilhéus, Karla Peixoto, integrou o grupo, juntamente com o consultor do Núcleo de Padarias do Projeto Empreender da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, Lucas Cardoso Andrade.

Ela contou que o encontro tem cumprido o papel de promover negócios, networking e levar informação aos panificadores do interior do estado. “O encontro foi bastante oportuno e produtivo para o grupo. Já tínhamos participado em outros momentos, porém, este ano, com a pandemia, retornar aos encontros presenciais tem sido bastante produtivo para todos”, completou.