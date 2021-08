Empresa da Dinamarca mostra estudos para recuperação da bacia do Rio Cachoeira

Um diagnóstico da real situação do Rio Cachoeira será apresentado pela empresa dinamarquesa Ramboll Environ a um corpo técnico de instituições e órgãos públicos como a Associação dos Municípios da Região Cacaueira (Amurc), Embasa e Inema, além das universidades Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Federal do Sul da Bahia (UFSB) e os municípios que fazem parte do Comitê de Bacias do Leste.

O evento realizado pela Prefeitura de Itabuna, Emasa e Portal Santo Agostinho ocorrerá nesta terça-feira (31), no auditório da Uesc, às 14h30min. É a primeira parte do Programa de Recuperação do Rio Cachoeira, que terá continuação com um Workshop, no dia 1º, também na Uesc.

Segundo o diretor da Portal Santo Agostinho, Adson Franco, o encontro será uma reunião técnica onde a Ramboll apresentará a análise fruto de pesquisa e de estudos realizados por diversas fontes.

“Muita gente e instituições fizeram pesquisas de diagnóstico, há muita coisa boa. Coube à Ramboll juntar todas as informações em um único banco de dados. Com a experiência que a empresa acumula de trabalhos realizados em Singapura, na Ásia; no Rio Pinheiros, em São Paulo; em Mariana e no Rio Doce, em Minas Gerais, apresentar soluções mais baratas e ecológicas para o Cachoeira”, afirma Franco.

Ponto de partida

Para o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, os eventos destes dois dias são o primeiro passo para apontar resposta concreta para o problema da poluição que afeta o Rio Cachoeira. “Essa parceria entre a Emasa, Prefeitura de Itabuna e as empresas Portal Santo Agostinho e Ramboll Envirou mostra a determinação da atual gestão em envolver outros agentes para recuperar o Rio Cachoeira”, salienta.

O diretor de Projetos da Secretaria de Planejamento, Rosivaldo Pinheiro, se mostra entusiasmado com o que será apresentado pela Ramboll aos agentes envolvidos. “A Câmara Técnica e o Workshop do dia 1º serão o ponto de partida de um projeto maior, que é devolver a vida ao nosso Rio Cachoeira e precisamos envolver toda nossa sociedade nesse desafio”, destaca.

As engenheiras da Ramboll Environ, Alejandra Devecchi, gerente de Planejamento Urbano e Kathlen Procópio, que atuou no monitoramento das ações de recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), apresentarão os diagnósticos e soluções encontradas pela empresa dinamarquesa para a recuperação do Rio Cachoeira.