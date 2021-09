Empresa de acessórios em Ilhéus tem apoio do Sebrae como decisivo

A empresária Rhanna Novaes começou a empreender em 2014 com venda de acessórios femininos através de aplicativos de redes sociais e de porta em porta, em Ilhéus. Somente em 2018, optou por abrir sua primeira loja física e, a partir disso, começou a contar com o apoio do Sebrae. “Desde o início eu não queria trabalhar como amadora e vi no Sebrae o parceiro ideal para ajudar a profissionalizar o meu negócio e também contribuir com a minha tomada de decisões”, declara.

Rhanna conta que, a partir das consultorias recebidas, a empresa que administra, a Dona Carmem Acessórios, começou a identificar as necessidades do seu público e potencializar os investimentos de maneira assertiva nos produtos que comercializa na loja. Vão desde acessórios de confecção própria até looks completos, incluindo uma linha vegana de sandálias.

Impulso nas vendas

Além das consultorias gratuitas que Rhanna participou nos últimos anos, recentemente ela investiu no Renova Varejo. Um programa que tem transformado o comércio baiano, ajudando a impulsionar as vendas no presencial e digital, através de consultoria especializada em estoque, gestão, vendas, marketing e digitalização. Com aporte financeiro do Sebrae, o empresário tem até 70% de desconto na hora da inscrição.

“Foi um investimento que tem trazido um bom retorno, pois o Sebrae tem me auxiliado em diversas áreas da empresa. Nós não crescemos só em vendas, mas aumentamos também o nosso network a partir dos treinamentos. Eu tive a oportunidade de conhecer outros segmentos e trocar experiências; isso contribuiu bastante para o meu crescimento e amadurecimento profissional,” pontua Rhanna.

Novo perfil

De acordo com a gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, o movimento Renova Varejo auxilia os empresários que buscam acompanhar a mudança do perfil do consumidor. “Nós estamos vivendo um momento em que as empresas precisam estar atentas à presença digital e uma das premissas do Renova Varejo é focar no marketing digital, na capacidade de colocar as empresas para vender a partir das redes sociais ou de outras mídias digitais. Isso tem trazido uma competência fundamental para os negócios que querem sobreviver a este novo perfil do consumidor que foi potencializado a partir do fenômeno da pandemia”, destaca.

O Sebrae finaliza em setembro o treinamento 2021 desse movimento com um ciclo de palestras online. Além da realizada dia 30, outras nesta quarta (1º) e sexta (03), e um último encontro presencial, com data a definir, exclusivo para os empresários que fazem parte do programa.

Karla Peixoto, gestora do programa no Sebrae em Ilhéus, lembra que o Renova Varejo 2022 já está com as inscrições abertas. “Os empresários do ramo da moda, minimercado, comércio de alimentos, material de construção e equipamentos de informática já podem se inscrever através do link. As vagas são limitadas e já existe uma lista de espera para esse novo ciclo, é fundamental que o empresário não espere iniciar, mas manifeste a sua intenção em integrar o novo grupo”, finaliza. (Fonte: Ascom Sebrae)