Empresa que vai executar o Projeto Mais Água começa a montagem do galpão

A empresa C&R Engenharia Ltda., vencedora do processo licitatório para a execução das obras e serviços de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Itabuna, dentro do Projeto Mais Água para a Cidade, já iniciou a montagem do galpão e algumas máquinas pesadas que serão utilizadas já chegaram na cidade. A assinatura da ordem de serviço e início do trabalho está prevista para acontecer no próximo dia 26.

De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), Raymundo Mendes Filho, o novo sistema de abastecimento de água de Itabuna consiste na ampliação da estação elevatória de água tratada, na Estação de Tratamento de Água (ETA), no São Lourenço, com o acréscimo de duas motobombas. Além disso, haverá a implantação de 6.049 metros de rede adutora e pouco mais de 2 mil metros de rede de distribuição.

“Os bairros que compõem a região sul da cidade são os que mais sofrem com o atual sistema de manobras que, em alguns casos, têm fornecimento de água a cada 15 dias. Com essa obra, os bairros da região do São Caetano, Pedro Jerônimo, Banco Raso, Vila Anália, Sarinha dentre outros terão fornecimento de água diariamente”, explica o presidente Mendes Filho.

O prefeito Augusto Castro (PSD) destaca que esse é o maior investimento já realizado no sistema de abastecimento de água da cidade desde sua implantação há mais de 60 anos.

“Nessa primeira parte da obra estão sendo investidos pouco mais de R$ 17 milhões e, em um segundo momento, haverá a implantação de dois grandes reservatórios com capacidade para armazenar três e cinco milhões de litros de água, respectivamente, para resolver em definitivo um problema crônico de nossa cidade” garante Augusto Castro.

O Projeto Mais Água para a Cidade também contempla os bairros que abrange as áreas do Conceição, São Judas Tadeu, Vila Zara, Góes Calmon que passarão a ser abastecidos a cada cinco dias. Enquanto os bairros da zona oeste, que engloba Nova Itabuna, Ferradas e Nova Ferradas passarão a ter fornecimento de água a cada seis dias.