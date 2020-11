Empresário da Mangabinha morre de Covid-19 em Itabuna

A Secretaria de Saúde de Itabuna informa que subiu ontem, 28, para 343 o número de mortes por Coronavírus no município. A mais nova vítima da doença foi o empresário Alexander Braitt, internado no Hospital Calixto Midlej Filho com os mais graves sintomas da Covid.

Aos 55 anos de idade, Alex Braitt, como era conhecido, deixa mulher e três filhos. Sua morte pegou de surpresa não apenas os seus familiares, mas também amigos e moradores do bairro da Mangabinha, onde ele era bastante conhecido.

O empresário não apenas morava na Mangabinha, um dos bairros mais populosos de Itabuna, mas também tinha comércio lá. Era representante da Skay. Seu sepultamento foi programado seguindo a todos os protocolos impostos pela Covid-19.

Alex Braitt morava no bairro São Pedro. Deixa seis filhos.