Empresário de Itabuna morre aos 42 anos; sofreu um acidente de carro

Um acidente de carro na manhã desta quinta-feira, 26, provocou a morte do empresário itabunense Patrick Souza Cardoso, de 42 anos de idade. O veículo dirigido por ele se envolveu numa colisão entre dois caminhões, na BR-101, no distrito de São João do Paraíso, município de Mascote, no sul da Bahia.

Patrick viajava para Porto Seguro em companhia de um homem identificado até agora como Big, que ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. Porém, não corre risco de morte. Patrick, por sua vez, morreu na hora, preso entre as ferragens do veículo.

Comerciante do ramo alimentício, Patrick era dono em Itabuna da hamburgueria Elsha. Em Porto Seguro, no extremo sul do estado, ele mantinha uma empresa do mesmo segmento. Ainda não temos informações sobre local e horário do sepultamento de Elsha, como também ele era conhecido.