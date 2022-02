Empresário de Itabuna morre em consequência de um AVC

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, em nome da comunidade itabunense, manifesta profundo pesar pelo falecimento do comerciante Amós Almeida Lima, que nos deixou na noite de ontem, sábado, dia 13, por complicações decorrentes de um AVC e problemas neurológicos.

Com atuação no ramo de auto peças e pneus, foi exemplo de homem empreendedor, que sempre acreditou na pujança do comércio de Itabuna. Com seus familiares, amigos e colaboradores compartilhamos a solidariedade desse momento de dor e pesar. Pedimos a Deus que a todos conforte e o receba em luz.

Itabuna, 13 de fevereiro de 2022

Augusto Castro

Prefeito