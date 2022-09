Empresários e Prefeitura buscam unidade do Senac em Itabuna

Em reunião online segunda-feira com o presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), Kelson Fernandes, empresários solicitaram a construção de uma unidade do Senac em Itabuna. Estiveram presentes o presidente do Sindicom, José Adauto, juntamente com o presidente da CDL, Carlos Leahy, e o ex-presidente Sérgio Velanes, que representou a ACI (Associação Comercial e Empresarial de Itabuna).

O encontro contou, também, com a presença da Secretária de Planejamento, Sônia Fontes, o assessor da secretaria, Rosivaldo Pinheiro, e o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José Raimundo.

Segundo Adauto, “o presidente foi muito receptivo à ideia, tendo em vista que a cidade de Itabuna possui grande potencial para sediar uma unidade do Senac”.

Os empresários, juntamente com a prefeitura, ficaram encarregados de encontrar um local para ser avaliado pelo Senac e possa receber esse equipamento, ou um terreno para a instalação dessa unidade.

O presidente Carlos Leahy avaliou o encontro de forma “positiva, diante do interesse manifestado pelo presidente da Fecomércio para a interiorização das escolas do Senac”.