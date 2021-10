Empresários, produtores e vereadores vibram com retomada de eventos em Itabuna

Na quinta-feira (7), a sessão especial esboçando a retomada de eventos em Itabuna foi acompanhada – e comemorada – por empresários e produtores que vêm amargando quase dois anos de prejuízos. Entre eles, o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Itabuna, Rogério Sbardelotto, o músico e produtor Lula Palmeira, os empresários Elisandra Curvelo e Missinho Mendes.

Aqueles profissionais, junto a outras centenas neste município, deixam claras as perdas e, sobretudo, o desemprego decorrente do período em que os eventos deixaram de acontecer. Há mais de 25 anos na área, Lula citou a importância de todos se comprometerem com as regras e cuidados desse novo momento. “Nós somos vendedores de sonhos e esses dois últimos anos foram pesadelos. Mas acredito que é um novo recomeço e vamos aprendendo. Contente de a gente poder trabalhar o mais rápido possível”, elaborou.

Rogério mencionou a expectativa para que, aos poucos, seja liberada em definitivo a realização de festas, com os devidos cuidados. “Para um público maior, em áreas abertas, com controle de vacinação. Pra quem faz mil, que custa fazer duas mil? Os grandes eventos precisam retomar também”, defendeu.

“Minha expectativa é grande; estou de dedinhos cruzados, pé direito na frente, para que realmente tudo volte ao normal. Que possamos voltar com muita cautela e retomar os nossos postos. Durante todo esse tempo, ficamos penalizados em todos os aspectos”, acrescentou Elisandra.

À espera

Além do edil Erasmo Ávila (PSD), que solicitou a sessão, participaram colegas como Adão Lima (PSB), Alex da Oficina (PTC), Cosme Resolve, Fabrício Pancadinha (ambos do PMN), Dando Leone (PDT), Francisco Gomes (PSD), Israel Cardoso (PTC), Kaiá da Saúde (Avante), Luiz Júnior (DC), Marcelo Souza (Cidadania), Manoel Porfírio (PT), Nem Bahia (PP), Gilson da Oficina e Sivaldo Reis (nomes do PL).

Fabrício Pancadinha e Francisco, por sinal, falaram da expectativa para quando serão liberados eventos públicos, a exemplo de encontros de associações de moradores em bairros populares – com as devidas medidas de segurança.