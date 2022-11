Empresas anunciam R$ 24 milhões em investimentos para ampliar e modernizar fábricas na Bahia 

Três empresas devem investir mais de R$ 24 milhões nas ampliações e modernizações de suas unidades industriais instaladas nos municípios baianos de Madre de Deus, Piatã e Urandi, além de gerar 210 empregos. Os protocolos de intenções foram assinados com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), na última semana. A Brasceras Indústria e Comércio, produtora de ceras e emulsões, será responsável pelo maior aporte, investindo R$ 20 milhões na expansão da sua fábrica, em Madre de Deus.

“Os investimentos privados proporcionam desenvolvimento socioeconômico para as regiões, empregos e renda para o povo baiano. A SDE trabalha na atração de novos empreendimentos e apoia institucionalmente os projetos já implantados. O ambiente de negócios saudável faz da Bahia um estado propício e cheio de oportunidades na atração de novas indústrias”, destaca José Nunes, secretário de Desenvolvimento Econômico.

De acordo com Andreia Zebellini, Controller do Grupo Brasceras, as obras de ampliação serão iniciadas em 2023, com previsão de finalização em cinco anos. Com a expansão, a empresa deverá gerar até 37 novos postos de trabalho, já o incremento de 12 mil toneladas/ano na capacidade de produção ocorrerá gradualmente conforme os investimentos e implementação da nova linha de produção.

“Vimos uma perspectiva de uma nova linha de produção, por isso decidimos ampliar a unidade. Traremos benefícios ao município e a toda Bahia com a geração de empregos diretos e indiretos. Temos ainda programas de Gerenciamento de Riscos, de Saúde Ocupacional e de Ruídos, que avaliam os níveis de ruídos externos emitidos pelos processos da organização com impactos nas comunidades vizinhas às suas instalações, além da Prevenção Ambiental, que se preocupa com a não geração de efluentes líquidos e sólidos”, diz Zebellini.

Em Piatã, a Pérola Indústria e Comércio de Bebidas prevê investimentos na ordem de R$ 2 milhões na ampliação e modernização da fábrica destinada a produção de cachaça com rapadura e licor fino. Com as obras, a empresa terá o incremento na capacidade de produção de 1,9 milhão litros/ano, além de promover a geração de 73 novos postos de trabalho.

Já em Urandi, a Sublime Douto Têxtil, que produz malha em rolo, malha em rolo tingida, camisa polo masculina e feminina, deverá aplicar R$ 2 milhões para expandir e modernizar a sua unidade. A empresa terá aumento na capacidade produtiva em 144 mil peças por ano e deverá manter os 96 empregos diretos existentes e promover a geração de até 100 novos empregos diretos.