Empresas de crédito apostam em tendência virtual para reinvenção

O mundo vem passando por transformações, sobretudo com a pandemia de covid-19 que já afeta a vida de toda a humanidade. O real vem sendo substituído pelo virtual, que contribui para o estabelecimento de relações entre as pessoas na vida social. Aderindo à tendência, empresas de crédito também têm utilizado recursos virtuais. É o caso da Bahia Cred, em Itabuna, que já realiza atendimentos online sem deixar ninguém no sufoco financeiro.

Entre os serviços oferecidos estão empréstimos consignados, financiamento e refinanciamento de veículos e imóveis, consórcio e seguros. Além da comodidade e agilidade no atendimento, um dos diferenciais da empresa é ter a menor taxa de juros do mercado, conforme aponta o gerente comercial, Wyllians Silva.

“No empréstimo consignado, estamos liberando na menor taxa de juros do mercado, a partir de 1,68% ao mês e em até 84 parcelas. Trabalhamos com as melhores seguradoras e disponibilizamos consórcio com prazos de até 120 meses. Temos empréstimo com as menores taxas e um grande diferencial que é o empréstimo na conta de energia, inclusive para negativados.”, destaca.

Onde encontrar

Para os seguros, toda a vistoria é executada a distância por intermédio de recursos virtuais. O cliente recebe um link, entra na sala virtual e todo o serviço é prestado de forma remota garantindo o distanciamento social e os protocolos de saúde contra a Covid-19.

Os interessados podem entrar em contato pelos telefones (73) 99150 4540 e (73) 98839 4265 ou [email protected] Para quem quiser comparecer pessoalmente, a Bahia Cred fica situada no edifício Atlanta Center, nº 198, loja 04 (atrás da agência dos Correios da Beira Rio).