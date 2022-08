Empresas de saúde e bem-estar recebem treinamento em Itabuna e Ilhéus

Nesta terça-feira (30), o Sebrae realiza palestra voltada ao atendimento humanizado para empresas que atuam no segmento de saúde e bem-estar, no auditório do Edifício Premier, em Ilhéus. Ontem, foi a vez de Itabuna receber a capacitação, no Palace Hotel. O encontros terá início às 19h.

As palestras têm como objetivo trabalhar as competências, habilidades e atitudes necessárias para o atendimento humanizado. Escuta ativa, comunicação e, além disso, o papel da tecnologia no atendimento humanizado e nos multicanais online e offline compõem a lista de assuntos abordados.

“O encontro é aberto para clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, psicologia, laboratórios, academias de ginástica, clínicas de estética e demais empresários ligados ao segmento de saúde e bem-estar. Essas palestras vão contribuir para o desenvolvimento desses espaços, melhorando o atendimento e o desenvolvimento pessoal, bem como a gestão da empresa”, contou a gestora do Sebrae em Ilhéus, Karla Peixoto.

Em Ilhéus, a facilitadora será a consultora Luane di Paulo, que acumula mais de 10 anos de experiência em Gestão Estratégica. Em Itabuna, quem ministrou a palestra foi a consultora de negócios, também com mais de 10 anos de experiência na área de Gestão Estratégica, Marketing e Inovação, Heilane Lopes.