Empresas de transporte suspendem contratos de trabalho em Itabuna

As viações São Miguel e Sorriso da Bahia anunciaram nesta segunda-feira (30) a suspensão de contratos de trabalho, sem remuneração, pelo tempo em que vigorar o decreto municipal impedindo a frota de coletivos a circular em Itabuna.

No total, as duas empresas contam com aproximadamente 650 funcionários, entre motoristas, cobradores e equipe administrativa.

Em contrapartida, o presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindrod), Arlensen Nascimento, disse que vai acionar a Justiça, para assegurar os direitos trabalhistas no setor.

“Vamos ingressar com um processo o mais rápido possível, para garantir aos trabalhadores seus empregos e remunerações”, adiantou.