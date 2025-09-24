Empretec capacita empreendedores em Itabuna


Seminário ajuda a transformar a vida de empresários por meio de imersão empreendedora durante uma semana

O Sebrae Regional de Ilhéus realiza, de 29 de setembro a 4 de outubro, o 26° Seminário Empretec em Itabuna. A imersão empresarial com duração de uma semana é destinada a empreendedores que buscam desenvolver uma mentalidade empreendedora capaz de transformar seus negócios de forma significativa. Durante o período, os participantes terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades e fortalecer comportamentos essenciais ao sucesso empresarial. As últimas vagas estão disponíveis pelo telefone (73) 98157-8153.

A gestora do Sebrae Regional, Andrea de Vasconcelos, que coordena o projeto há 19 anos na região, destaca a importância da capacitação para o empresariado local. “O Empretec é um divisor de águas para quem participa. É uma semana intensa de aprendizado, prática e autodescoberta, em que o empresário desenvolve competências fundamentais para conduzir seus negócios com mais planejamento, inovação e resultados”, ressalta.

O seminário é voltado tanto para quem deseja empreender quanto para quem já está no mercado e quer potencializar suas características empreendedoras. Durante as atividades, os participantes aprendem, de forma prática, a estabelecer metas, planejar, persistir diante dos desafios, tomar decisões diante de riscos financeiros e fortalecer a autoconfiança.

O Empretec é um programa de treinamento intensivo, orientado por facilitadores especializados, que estimula nos empreendedores as características necessárias para a gestão de negócios de sucesso. O grande protagonista é o próprio participante, que, ao longo da experiência, encontra as condições para aprimorar suas habilidades e ampliar sua visão de mercado.




