Emusita promove aula inaugural gratuita nesta quinta em Itabuna

A Emusita – Escola de Música Sacra de Itabuna reabre os trabalhos nesta quinta-feira (30) com uma aula inaugural gratuita, às 18h30. Na oportunidade, será ofertada uma palestra sobre a importância da música para a saúde.

Os cursos tem início a partir do dia 03 de abril. São oferecidos cursos de Flauta Doce, flauta transversal, sax, trompete, violão, bateria, piano, teclado, acordeão, técnica vocal, canto, musicalização infantil e regência.

As matrículas estão abertas e poderão ser feitas na secretaria da Igreja Batista Teosópolis, no bairro da Conceição, ou pelo telefone (73) 98810-0013. A Emusita é mantida pela ABCT-Associação Beneficente e Cultural Teosópolis, está instalada no Centro Cultural Teosópolis, localizado na Rua Professor Vieira Lima,298, Jardim dos Eucaliptos, bairro da Conceição-Itabuna.