Encabeçada por Jaques Wagner, lista do PT baiano na transição de Lula aumenta

Com a indicação do senador Jaques Wagner para compor a equipe de transição no grupo técnico intitulado “Centro de Governo” do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, outros nomes de parlamentares do Partido dos Trabalhadores da Bahia também foram indicados para compor a equipe de transição.

Em nota, o senador Wagner afirmou: “Honrado com o convite do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin para contribuir com a transição de governo. Coloco minha experiência política de parlamentar, ex-governador e ex-ministro à disposição para contribuir com esse importante momento de reconstrução do Brasil”.

Entre os políticos baianos do Partido dos Trabalhadores que foram anunciados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckimin, estão os deputados federais Afonso Florence (PT) e Waldenor Pereira (PT) nos grupos de cidades, o deputado federal Zé Neto para a Indústria, Comércio e Serviços, além do deputado federal Jorge Solla, que foi oficialmente nomeado para integrar o grupo de saúde.

Jorge Solla agradeceu o convite e afirmou que os trabalhos foram iniciados logo após a vitória de Lula no segundo turno. “Vamos aprofundar nossa participação nesse trabalho, para arrumar a casa e garantir que, já nos primeiros dias de governo, o povo brasileiro sinta a resposta na melhoria dos serviços de saúde”, afirmou o parlamentar, que destacou os grandes desafios que a equipe enfrentará por conta do descaso do governo de Jair Bolsonaro:

“Os desafios são gigantes e lamentavelmente o orçamento da saúde deixado por Bolsonaro está subdimensionado em cerca de R$ 23 milhões. Vamos atuar em nosso mandato para recompor o orçamento”.