Encantarte mistura afro e indígena na Lavagem do Beco

O tradicional bloco Encantarte, famoso por exaltar a cultura negra, traz uma mistura diferente na próxima Lavagem do Beco do Fuxico, em Itabuna. No dia 10 de fevereiro, o povo Tupinambá de Olivença e o Caboclo Marcelino (Oxóssi) também serão homenageados no desfile. Assim, numa pegada afro-indígena, a batucada vem junto com cocás e penas coloridas. Tudo sob o tema “Resistir para existir”.

O enredo destaca a preservação do meio ambiente e a retomada do território como principais conquistas da reorganização deste povo. Egnaldo França assina o enredo, pesquisa e música. Já Tâmela França e Tâmara Paula, são as coreógrafas. Todos vestem peças desenhadas pela estilista Jaqueline de Paula.

As coreografias, um show à parte nos desfiles do Encantarte, têm como influência a pisada dos ritos sagrados e da Caminhada Tupinambá. Enquanto nas versões anteriores das roupas predominavam as cores do grupo (vermelho, amarelo ou o colorido do panteão afro brasileiro), desta vez novos tons deverão aparecer nas vestimentas.

De acordo com a turma envolvida no desfile, a comissão de frente será composta por cacique e outras lideranças das diversas comunidades da Aldeia Tupinambá de Olivença. Também está confirmada a participação de percussionistas convidados de blocos afros de Ilhéus. E outra novidade será uma ala formada pelas três últimas Rainhas do Bloco Afro Encantarte. “Elas seguem como guardiãs da Ala da Dança Afro, que vem logo em seguida”.

Admiradores

Também tradicional no bloco, tem a “Ala de convocados”. É um espaço composto por seguidores, admiradores e simpatizantes do Afro Encantarte. “Para participar desta ala não é necessário saber dançar ou tocar percussão. Basta adquirir a camisa, que traz a assinatura do designer Francisco Benevides”, avisam os organizadores.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone/WhatsApp (73) 98807 0038. Lá, será possível identificar o tamanho desejado (P, M, G, GG ou extra-G).