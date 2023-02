Encantos Turismo oferece passeio de barco pelo Rio Almada e Lagoa Encantada

A Encantos Turismo, uma das principais empresas do setor na região, com expertise em serviços de transfer e passeios turísticos, está oferecendo um passeio de barco em dois dos mais belos recantos naturais do Sul da Bahia, Lagoa Encantada e o Rio Almada.

O barco tem capacidade para 26 pessoas, toda a comodidade e serviço de bar, para a realização do passeio com trajeto pelo rio Almada, cachoeiras e as míticas águas da Lagoa, um dos maiores espelhos d´água da Bahia inserida em Área de Proteção Ambiental (APA) no Bioma Mata Atlântica. O receptivo inclui o transporte de turistas dos hotéis até o local de embarque e o retorno ao local de hospedagem.

O embarque acontece às 9 horas na Vila Juerana, Litoral Norte de Ilhéus, com navegação pelo Rio Almada, passando por lindas paisagens naturais, fazendas de cacau e pequenos vilarejos até a chegada na Lagoa Encantada.



Na área da Lagoa, é feito um trajeto no complexo de cachoeiras, incluindo o mítico Véu de Noiva, pequenas trilhas e visualização das ilhas flutuantes.

O passeio inclui parada para o almoço à base de pescados e comida tradicional na Vila de Areias, que é opcional e não incluso no pacote (o restaurante aceita cartões de crédito).

Às 15 horas o barco inicia o retorno pelo Rio Almada até o local do desembarque, coroando um passeio que se torna inesquecível para turistas e moradores do Sul da Bahia.

De acordo com o diretor da Encantos Turismo, José Humberto Sá Nery, “a Lagoa Encantada, com suas belezas naturais e sua magia é um local a ser desfrutado, dentro de um conceito de sustentabilidade, com respeito ao meio-ambiente e estamos oferecendo essa opção através do passeio de barco”.

Contatos: (73) 99810-1887

Com informações do site Do Cacau e Chocolate