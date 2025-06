Encerramento do São João dos Bairros agita o Malhado com tradição e forró

O bairro Malhado foi palco da última noite do São João dos Bairros 2025 neste sábado (07), encerrando a programação com muita alegria, cultura e valorização das tradições nordestinas. Promovido pela TV Santa Cruz em parceria com a Prefeitura de Ilhéus, o evento contou com apresentações de quadrilhas juninas, o tradicional desfile da Rainha do Milho e shows das bandas Cangaceiros do Forró e Kércia Vicente.

O vocalista da banda Cangaceiros do Forró celebrou a valorização do autêntico forró: “É muito importante tanto pra gente quanto pra nossa região. Gostaria de agradecer grandemente ao nosso prefeito por colocar bandas de raiz do forró. Isso aqui é magnífico, porque hoje em dia o valor do forró se perdeu em boa parte do Brasil, mas aqui em Itabuna e Ilhéus é diferente”, declarou emocionado.

O prefeito Valderico Junior também destacou o impacto social e econômico da festa: “Esses eventos ajudam muito a economia local. Desde o Carnaval estamos realizando ações que valorizam os bairros, e com o São João não poderia ser diferente. Agradeço à Tv Santa Cruz e a todos os parceiros pelo empenho em levar a cultura de Ilhéus pra frente”, afirmou.

Carol Fajardo, gerente executiva da TV Santa Cruz, reforçou o papel do evento no resgate da cultura junina: “É fundamental para manter vivas as tradições do nosso estado. Só conseguimos fazer algo tão bonito com o apoio da prefeitura e de todos os parceiros”. Já o comerciante Abimael Souza parabenizou a realização: “Foi uma festa grandiosa, muito feliz. Parabéns a todos que fizeram esse evento. Que 2026 seja ainda melhor!”.