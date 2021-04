Encontrado o corpo do presidente da Câmara de Itapetinga

Nas primeiras horas deste domingo, 25, chegou ao fim a corrida em torno do paradeiro de Leonardo Rodrigues Matos, Léo Matos, presidente da Câmara de Vereadores de Itapetinga. Ele está morto.

O corpo de Léo Matos, 45 anos,foi encontrado boiando em uma represa de uma fazenda do distrito de Palmares. Foi para este imóvel rural, de sua propriedade, que o vereador foi na sexta feira com o objetivo de fazer pagamento a funcionários.

Ontem, nas primeiras buscas, a polícia encontrou o carro de Léo Matos com as portas aberta, além de um boné e um anzol. As circunstâncias da morte do vereador ainda não estão esclarecidas. A hipótese inicial é de afogamento.