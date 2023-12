Encontro de autores regionais com leitores privados de liberdade no Conjunto Penal de Itabuna

Acontece na manhã dessa quinta-feira (14), a partir das 8h30min, no Conjunto Penal de Itabuna, um encontro de escritores regionais com leitores privados de liberdade. O objetivo é apresentar a Literatura Grapiúna a um público pouco discutido e acessado pelos autores, quebrando, de forma simbólica, uma barreira entre os que se encontram em situação de cárcere e aqueles que os fazem viajar para longe das grades ao sabor das histórias, prosas e versos.

Daniel Thame, Carmen Camuso, Rafael Gama, Leila Oliveira e Gabriel Xavier participarão do bate-papo, quando também apresentarão e discutirão suas obras com os leitores da Unidade Prisional. Atualmente são 504 leitores no Conjunto Penal de Itabuna cadastrados e produzindo resenhas mensalmente nos três projetos de leitura que estão em andamento na unidade prisional.

Para o encontro com os escritores será selecionada uma parte desse contingente, de forma a representar a todos eles. Os participantes fazem parte dos programas “Asas da Imaginação”, do Governo do Estado, com livros físicos; “Relere”, do Ministério Público Estadual, com livros digitais; e “Asas da Imaginação em livros digitais” (Kindle), também do Governo do Estado.