Encontro de prefeitos e líderes políticos discute realização do PGP Litoral Sul

Os prefeitos de Itabuna. Augusto Castro, de Ilhéus, Mário Alexandre, e de Itacaré, Tonho de Anísio, foram os anfitriões de um encontro que reuniu 13 prefeitos do Litoral Sul, lideranças políticas e o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. Preparatório para a realização no sábado, dia 4, às 9 horas, em Itabuna, do Programa de Governo Participativo (PGP) da pré-candidatura de Jerônimo Rodrigues a governador, o evento aconteceu na churrascaria Los Pampas.

O prefeito Augusto Castro (PSD) agradeceu a presença dos prefeitos e líderes políticos e se disse confiante no resultado favorável ao candidato Jerônimo Rodrigues nas eleições de outubro. “Estamos dando uma grande demonstração de força. Estou muito entusiasmado e seguro. Vamos somar esforços para eleger Lula, presidente do Brasil ,e Jerônimo, governador da Bahia”, afirmou.

O prefeito ilheense Mário Alexandre citou o conjunto de obras e realizações do governador Rui Costa que beneficia a região, a exemplo do Hospital Costa do Cacau e o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, lembrando que nenhum governador fez tanto por Ilhéus e pelo Sul da Bahia. “ Tenho certeza que Jerônimo será melhor que Rui. Pois, além da convivência com o governador “Correria’, conhece todo o Estado e tem experiência administrativa”, assegurou.

Para o prefeito de Itacaré, Tonho de Anísio, um dos coordenadores do PGP do Litoral Sul, não existe eleição ganha antes da hora. Ele recordou que o último pleito em Itacaré é a prova real. “Na eleição passada, estava atrás 12 pontos e no dia viramos e vencemos. Vamos usar o evento PGP para mostrar a pujança do governador Rui Costa, o Correria, e juntos eleger Lula, lá e Jerônimo, cá”, disse.

Além dos anfitriões, também participaram do encontro os prefeitos de Ibirapitanga, Junilson de Boró, Maraú, Manassés Souza, Barro Preto, Juraci da Magalhães, Coaraci, Jadson Albano, Almadina, Milton Cerqueira, Itajuípe, Leo da Capoeira, Itapé, Naeliton Rosa Pinto, Camacan, Paulo do Gás, Jussari, Antonio Carlos Valete, Floresta Azul, Gicélia Santana.