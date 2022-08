Encontro debate Campanha do Dia Mundial do Diabetes e destaca Mutirão em Itabuna

A Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes-FENAD e a Associação Nacional de Atenção ao Diabetes-ANAD, realizaram o Encontro para a Campanha Nacional do Dia Mundial do Diabetes 2022. O encontro foi coordenado pelo Dr. Paulo Henrique de Ávila Morales e pelo Dr. Rafael Andrade, idealizador e coordenador do Mutirão do Diabetes de Itabuna.

Entre os temas debatidos, o histórico do mutirão em Itabuna, considerado uma referência nacional, e as experiências de mutirões em Ribeirão Preto-SP, Belo Horizonte-MG, São Gonçalo-RJ, Joinville-SC, Vitória-ES, Blumenau-SC, Goiânia-GO, Campo Grande-MS, Rio de Janeiro-RJ, e Vitória da Conquista e Itapetinga, na Bahia, todos eles inspirados no modelo itabunense. O encontro também discutiu a importância dos mutirões para os portadores de diabetes.

O Dr. Rafael Andrade destacou que o evento “serviu para uma troca de experiências entre profissionais de oftalmologia e de diversas áreas para aprimorar e ampliar o atendimento, tanto na prevenção como no tratamento da doença. Ele disse ainda que “o mutirão de Itabuna hoje é replicado em mais de 30 cidades brasileiras, beneficiando milhares de pessoas”.

Em 2022, o Mutirão do Diabetes de Itabuna acontecerá em algumas etapas durante o mês de novembro.