Encontro discutiu propostas para as Políticas de Equidade no SUS em Itabuna

Prefeitura de Itabuna realizou na terça-feira, 06, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, uma reunião com o Grupo de Trabalho (GT) de Políticas de Equidade para discussão acerca das propostas e próximas ações que visam fortalecer as políticas de equidade no Sistema Única de Saúde, em Itabuna.

A proposta do projeto é implementar ações de equidade para pessoas pretas, pardas, povos de terreiros ou matrizes africanas, povos ciganos, pessoas em situação de rua, população LGBTQIA+, e povos indígenas nas políticas de saúde pública no município.

O objetivo é pleitear a inclusão das políticas de equidade em saúde na agenda do governo municipal; ampliar as ações da Rede de Atenção Primária à Saúde para a Rede Municipal de Saúde; apoio intersetorial; e ampliação da condição de política de governo para política de estado do município de Itabuna.

A Secretária de Saúde, Lívia Mendes, destaca que “o primeiro passo é realizar o mapeamento. Precisamos do apoio de todas as comunidades para mobilização na realização do levantamento dessas comunidades. A gestão do prefeito Augusto Castro está empenhada em fazer uma saúde cada dia melhor para Itabuna, mais inclusiva, acessível e principalmente fomentando a equidade, por ser um dos pilares do Sistema Único de Saúde”.

A enfermeira Dayse Batista, apoiadora institucional da Educação Permanente da APS, ressalta o empenho da gestão em fazer com que o projeto tenha prosseguimento. “Atuo na atenção primária há 18 anos e essa é a primeira vez que vejo uma gestão engajada e mobilizada em institucionalizar as políticas de equidade em saúde no município”.

Na oportunidade, representando a gestão municipal, além dos membros da Secretaria de Saúde, também estiveram presentes representantes da Secretaria de Educação, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Conselho Municipal de Saúde, Universidade Estadual de Santa Cruz, Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, bem como representantes de cada comunidad