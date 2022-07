Encontro do “Terço dos Homens” vai reunir 25 municípios

Mais de mil representantes das paróquias das dioceses de Ilhéus e de Itabuna estão sendo esperados para participar, no próximo domingo, dia 17, do II Encontro Diocesano do “Terço dos Homens”. O evento, que reunirá participantes de 25 municípios do sul da Bahia, tem como tema “Com Maria, caminhamos juntos, fortalecidos pela Eucaristia, para viver e crescer em comunidade”.

Promovido pela Diocese de Ilhéus e organizado pela Regional Nordeste-3 e pela Sub-Regional Pastoral-6, o Encontro Diocesano do “Terço dos Homens” é um evento anual que tem o objetivo de promover a formação espiritual e a confraternização entre os membros do movimento. Está previsto para ocorrer no Centro de Convenções e na Catedral São Sebastião, das 07h30min às 16h30min.

“O encontro servirá, também, para fortalecer a Devoção Mariana com os testemunhos dos irmãos que transformaram suas vidas e de suas famílias, depois da participação no Terço dos Homens”, afirmou o coordenador diocesano Márcio Barbosa. Movimento leigo que reúne membros de todas as idades e classes sociais, o “Terço dos Homens” busca o resgate das famílias para a Igreja Católica. Na Diocese de Ilhéus, o diretor espiritual é padre Clayton Souza Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Wenceslau Guimarães.

Programação

De acordo com a programação, às 07h30min haverá a acolhida, seguida de café e adoração do Santíssimo Sacramento. Às nove horas, Paulo Henrique, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Ilhéus, fará uma palestra sobre o tema central do encontro. Logo após, ocorrerão testemunhos, sorteios de brindes, animação musical, dramatizações, comunicados, oração do Terço de Nossa Senhora e almoço.

“A segunda palestra, às 10h40min, será proferida pelo padre Evandro Almeida, da Paróquia São Francisco de Assis, bairro Nelson Costa, em Ilhéus. Membro da Comissão Diocesana de articulação, orientação e divulgação sobre o Sínodo 2023, convocado pelo Papa Francisco, padre Evandro falará sobre ‘Sinodalidade’, que significa caminhar juntos e representa o caminho pelo qual a Igreja, renovada pela ação do Espírito Santo, ouve o que Deus tem a dizer ao seu povo”, acrescentou Márcio Barbosa.

À tarde, serão discutidos os preparativos para a participação da XV Romaria Nacional do Terço dos Homens, prevista para o período de 10 a 12 de fevereiro do próximo ano, em Aparecida, interior de São Paulo. Ao final do encontro, haverá a Caminhada de Fé até a Catedral de São Sebastião, onde o bispo de Ilhéus, Giovanni Crippa, presidirá a celebração de uma missa em ação de graças, com a presença de párocos da Diocese.

A comissão organizadora do II Encontro Diocesano do “Terço dos Homens” é formada por Nelson Queiroz, coordenador da Forania Sul; Everton Alexandrino, coordenador da Forania Oeste; Tércio Kisaki, coordenador da Forania Litorânea; Jurandir Oliveira, coordenador da Forania Leste; Jorge da Hora, coordenador da Forania Ilhéus Sul; Adailton Santiago, coordenador da Forania Ilhéus Norte, e Eduardo Mamede, coordenador da Forania Norte.