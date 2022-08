Encontro em Itabuna destaca sucesso da construção civil

O Primeiro Encontro do Setor da Construção do Sul da Bahia, na quarta-feira (24), deve trazer um recorte do quão pujante é o setor, inclusive na geração de empregos em Itabuna. O evento ocorrerá no Teatro Candinha Doria, das 14 às 19 horas. Segundo o organizador, Mauro Ribeiro, há 320 lojas registradas no município e o objetivo é mostrar a força do segmento.

“Sou um defensor do associativismo; a gente só cresce quando todo o setor se desenvolve, afirmou ao Diário Bahia. Mauro também é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI) e vice-presidente da Acomac (Associação dos Comerciantes de Material de Construção) da Bahia.

Aos palestrantes

Conforme a programação, a empresária Monic Barreto, de Jequié, apresentará um case de sucesso. Ela é vice-presidente do Grupo Valdir Barreto e diretora da Fibrasol, referência na fabricação de caixas d’água.

Já Ronaldo Teodorio, gestor da Rede Erguer Materiais para Construção, profere palestra sobre “O novo consumidor”. Em seguida, Alexandre Cohin, diretor da franquia da Rede em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, orienta como “Ser criativo e lucrativo”.

Para completar, o presidente da ACOMAC, Gabriel Dantas, trata sobre “Material de construção na Bahia” e o presidente do Sinapro (Sindicato das Agências de Propaganda) da Bahia, André Mascarenhas, palestra sobre “Comunicação no setor da construção”.

As inscrições seguem abertas.