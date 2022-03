Encontro histórico de lideranças e agora pré-candidatos pelo PT

A chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta (31), em Salvador, teve a marca de um grande encontro. Enquanto liderança e referência do partido, Lula pode rever um companheiro de caminhada desde os primeiros passos da legenda na Bahia. Um aperto de mão firme e um olhar sorridente marcaram o abraço histórico com Jerônimo Rodrigues na área reservada do Hangar de uma empresa de táxi aéreo da capital baiana.

“Jerônimo é um companheiro de longa caminhada, que agora pode entrar para história como um grande governador”, previu Lula ao rever na condição de pré-candidato ao Governo da Bahia, o ex-secretário da Educação na gestão Rui Costa. “Pra mim, é uma honra receber aqui o presidente Lula para selar esta grande aliança que estamos construindo, de Mais Bahia e Mais Brasil para o nosso povo”, finalizou Jerônimo.