Encontro Nacional Cacau 500@ compartilha conhecimentos e incentiva aumento da produtividade

Aumentar a produtividade através da adoção de novas tecnologias e práticas de manejo, difusão de conhecimentos e incentivo ao cooperativismo. Esses foram os objetivos do 3º. Encontro Nacional Cacau 500@ +Sustentável, realizado de quinta a domingo, no Shopping Jequitibá em Itabuna. O evento, promovido pelo Instituto Chocolate e Consulmat, reuniu mais de mil participantes da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Roraima e Tocantins.

Vitor Stela, coordenador técnico do Cocoa Action destacou que “somos parceiros do projeto por acreditar que a produtividade é um dos grandes vetores de mudança do setor cacaueiro. Precisamos ampliar cada vez mais o acesso dos produtores a novas tecnologias e práticas de manejo, para melhorar a renda e a qualidade de vida do produtor rural”. De acordo com Wenceslau Junior, superintendente de Economia Solidária da Bahia, “os agricultores familiares precisam ter acesso a novas tecnologias e melhorar a qualidade do cacau e do chocolate, agregando valor ao produto. O Governo do Estado, através da Setre, apoia o projeto e tem feito investimentos na lavoura cacaueira sulbaiana, garantindo melhores condições de vida ao homem do campo”. A Ceplac e o IF Baiano campus Uruçuca , instalaram uma clínica com orientação sobre doenças e pragas nos cacaueiros e produção de chocolates de origem.

Durante o encontro, foram abordados temas como Irrigação para alta produtividade, perspectivas da cacauicultura brasileira até o ano de 2050, manejo de bioinsumos na cultura do cacau, produção de Chocolates no IFBaiano Uruçuca, alta produtividade e lucratividade na cacauicultura, renovação do cacau e lucratividade, SAFs: Sistemas Agroflorestais, Melhoramento Genético do Cacaueiro, mercado do cacau, alta produtividade na Agricultura Familiar, doenças do cacaueiro, entender para manejar: monilíase, e implantação e resultados do Projeto Cacau 500 @.

Isnael , o Agronômo de Vera, com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais ressaltou que “a informação é fundamental para os pequenos produtores, para que eles possam ter acesso a novas tecnologias. As redes sociais às vezes chegam onde a assistência técnica não chega de forma presencial e esse encontro possibilita a troca de experiências com produtores de várias partes do Brasil”. Valdemir Santos, diretor da Biofábrica da Bahia, parceira do projeto, disse que “a tecnologia precisa de difusão para sair da área de pesquisa e chegar ao produtor. Esse evento é fundamental para que o material de qualidade produzido nos nossos viveiros seja utilizado nas propriedades, elevando a produtividade e a renda dos agricultores”.

Em 15 anos, o projeto já atendeu cerca de mil produtores e recebeu a visita de mais de 40 mil pessoas do Brasil e do Exterior, em áreas consideradas modelo de produtividade. Lindoel Oliveira Costa, da Fazenda Mangueira, com 27 hectares, em Uma, no Sul da Bahia, é um exemplo bem sucedido dos resultados. Com investimentos em novas práticas de manejo e assistência técnica, ele produz atualmente mais de 500 arrobas de cacau por hectare. “Sou produtor há 15 anos é preciso um novo olhar sobre o cacau, cuidando da lavoura, adotando tecnologias que elevem a produtividade e acompanhando todo o processo, no dia a dia da fazenda”, afirmou.

APOIO DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO

O deputado federal Paulo Magalhães, (PSD-BA), presente ao encontro, citou que “a região precisa de projetos como esse que difundem um novo modelo de produção. Como relator do projeto de revilização da Ceplac, quero reiterar aqui o apoio do presidente Lula, do ministro Rui Costa e do governador Jerônimo Rodrigues à cacauicultura baiana, através da pesquisa e extensão”. “O cacau é fundamental para fundamental para a economia sulbaiana e o projeto traz essa experiência de um novo cuidado com a lavoura, não importa o tamanho do produtor, mas seu interesse em adotar práticas que aumentem a produtividade”, destacou Erasmo Ávila, um dos coordenadores do evento.

Ivan Costa, idealizador do Cacau 500@ afirmou que “o projeto não visa apenas aumentar a produtividade, mas também incentiva o trabalho em grupo, a agroindústria com a produção de chocolates e outros derivados e a comercialização, através da criação de cooperativas”. Erlon Botelho, diretor do Instituto Chocolate complementou: “agradeço muito as pessoas que acreditaram nesse projeto que a cada dia ganha mais força e chega a mais produtores. O Cacau + 500 representa um novo momento na produção brasileira, valorizando a sustentabilidade através da adoção de novas tecnologias”.

FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO

Além das palestras e workshops, o Cacau 500 também promoveu a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Feira do Chocolate e a Feira do Agronegócio, com cerca de 60 expositores, na área de estacionamento do Jequitibá, com exposição de máquinas e equipamentos, chocolates e outros produtos da agricultura familiar, artesanato, etc.

Valdeci Dias dos Santos, produtora do Chocolate Nobreza, ressaltou que “o Cacau 500 alavancou o nosso chocolate e hoje além da Bahia e outros estados brasileiros já exportamos para o Canadá, Argentina, Chile e Índia”. A artesã Isabela Simões Gomes destacou que “essa é uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, num shopping por onde circulam milhares de pessoas. Além da comercialização, também prospectamos novos negócios”.

O 3º. Encontro Nacional Cacau 500@ teve o apoio do Governo da Bahia, Ceplac, Prefeitura de Itabuna e Shopping Jequitibá.