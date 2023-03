Encontro reúne mulheres quilombolas e indígenas do Litoral Sul

Aconteceu nesta sexta-feira (10), em Ilhéus, o primeiro Encontro Territorial de Mulheres do Litoral Sul. O evento, organizado pelo governo do estado, foi promovido pela Secretaria de Políticas para Mulheres da Bahia (SPM), em parceria com movimentos sociais.

O tema em discussão, #ElasAFrente, reuniu mulheres quilombolas, indígenas, artesãs, doutoras, agentes culturais e sociais, representações da sociedade civil feminina e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres.

Este primeiro encontro, realizado no Colégio Modelo de Ilhéus, na avenida Esperança, teve como objetivo dar início à construção da igualdade das mulheres na economia do nosso estado por meio de políticas públicas. “Foi muito emocionante participar desse belíssimo encontro e poder ver de perto a potência dessas mulheres (do litoral sul)”, afirmou a secretária Elisângela Araújo, titular da SPM, nas suas redes sociais.

Rosângela Santos, liderança da comunidade Quilombola de Ilhéus, agradeceu à secretária; “Porque hoje eu me senti muito feliz em conhecê-la. Foi muito gratificante essa oportunidade de reunir tantas mulheres inteligentes, empoderadas e independentes”, comentou.