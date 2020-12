Enem: Mega Revisão UniFTC reúne mestres de Ciências da Natureza

São poucos os estudantes do Ensino Médio que não tremem na base quando pensam nas disciplinas de Física, Química e Biologia. As matérias formam o trio das Ciências da Natureza e aparecem no segundo dia de prova do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM. Apesar da apreensão em torno delas, os professores garantem que, para se sair bem, basta focar nos assuntos mais abordados, conhecer a maneira como as questões são elaboradas e re-la-xar.

Para te ajudar em todos esses quesitos, a Mega Revisão UniFTC traz, nesta segunda-feira (30), uma super oportunidade de revisar e ficar íntimo das provas com muita leveza e descontração. Diferente dos aulões tradicionais, o projeto é realizado no formato talk-show. No estúdio, os professores Mário Roulet (Física), Sérgio Magnavita (Química), Carlena Azevedo (Biologia) e o host Ricardo Carvalho debatem os conteúdos, apresentam as dicas gravadas por outros grandes professores, além de receber influenciadores digitais e atrações culturais.

O programa vai contar com a participação do ídolo Bobô, campeão brasileiro de futebol pelo Bahia em 1988, e do cantor Adelmo Casé. A inscrição gratuita pode ser feita no site: http://bit.ly/MegaRevisãoEnemUniFTC2020.

Lançada oficialmente no dia 23 de novembro, a Mega Revisão UniFTC para o Enem tem movimentado as plataformas virtuais e, ao todo, vai reunir mais de 60 mestres em aprovação da Bahia e de Pernambuco. Amanhã, dia 1º de dezembro, será a vez de recordar as valiosas dicas para se dar muito bem na Redação, uma das disciplinas que mais compromete o sonho dos estudantes de ingressar no Ensino Superior. No dia 6, será realizado um grande simulado seletivo, após 1h30 de esquente com revisão de todas as matérias.