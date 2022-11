Enfermeira da rede municipal de Saúde de Itabuna recebe premiação do COFEN

A enfermeira Karina Cerqueira Soares (foto), que atua no SAMU-192 de Itabuna, como Técnica de Enfermagem e é Enfermeira no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães receberá no próximo dia 22 o Prêmio Anna Nery. O prêmio é considerado a honraria máxima concedida pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e Conselhos Regionais.

A honraria visa homenagear profissionais de Enfermagem que atuam nas mais diversas áreas, contribuindo com dedicação, inovação e comprometimento para a melhoria da qualidade da assistência, da formação e desenvolvimento da profissão.

Karina é graduada pela UESC e atua na enfermagem há seis anos. Ela foi indicada à premiação após uma votação entre a categoria na região sul do Estado, sendo escolhida para representar o município de Itabuna dentre os 40 indicados ao prêmio.

Segundo a Coordenadora do SAMU-192, Rafaela Caldas, “Karina é uma profissional excelente, que colabora com o crescimento do serviço e da profissão, o que foi um dos motivos pelos quais foi indicada à honraria.”

A enfermeira indicada, fala da emoção pela premiação e da dedicação com a profissão de Enfermagem. “Sinto-me honrada por poder representar nossa categoria e emocionada, por entender que existem muitos profissionais que, assim como eu, atuam no anonimato, mas que arduamente contribuem para uma enfermagem de qualidade, pautada na ciência e técnica. Este reconhecimento, divido com todos os meus colegas”, afirmou.